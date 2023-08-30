«Тинькофф» запустит сервис по возврату украденных телефонными мошенниками средств

«Тинькофф» объявил о запуске сервиса по возврату украденных телефонными мошенниками средств. Он будет блокировать подозрительные операции с помощью системы фрод-мониторинга, усиленной ИИ-технологией. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Клиент сможет вернуть деньги, если кража произошла во время разговора с мошенником по номеру «Тинькофф Мобайла», а злоумышленник действовал по классическому сценарию — представился сотрудником банка, сотового оператора, правоохранительных органов и т. д.

В случае, когда «Тинькофф» предупреждал пользователя о потенциально угрозе (блокировал, отклонял телефонный разговор), а он самостоятельно решил продолжить диалог с мошенником, то компенсации ждать не стоит. Действие сервиса не распространяется на мошенничество через звонки в мессенджерах, на сценарии перевода денег самому себе на счета в другие банки.

В компании добавили, что сервис будет работать независимо от того, в какой банк был осуществлен из «Тинькофф» перевод мошенникам. В большинстве случаев банк будет компенсировать потери в течение одного рабочего дня, но иногда может потребоваться заявление в правоохранительные органы, чтобы исключить вероятность злоупотребления сервисом.

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