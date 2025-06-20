«Сбер» и «Медскан» внедрят ИИ-агентов в медицину
На ПМЭФ «Сбер» и группа компаний «Медскан» (входит в экосистему «Росатома») объявили о запуске первого в России ИИ-агента для анализа медицинских данных. Об этом Русбейс сообщила пресс-служба ГК.
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Система будет предоставлять пациентам персонализированные рекомендации, помогая оптимизировать диагностику и повышать качество обслуживания. Партнеры планируют масштабировать технологию, адаптируя ее под задачи частных клиник — от первичной диагностики до управления сервисами для пациентов.
Это первое в стране медицинское применение российской LLM-платформы. Подписанты отметили, что оно станет импульсом для развития предиктивной и персонализированной диагностики, а также взаимодействия между лабораториями и пациентами.
Инициатива соответствует мировому тренду: ожидается, что к 2028 году рынок диагностики вырастет в пять раз. Внедрение отечественных ИИ-решений открывает новые возможности для российского здравоохранения.
- В конце прошлого года «Ростех» сообщил, что компания NtechLab, разработавшая сервис FindFace и систему распознавания лиц для Москвы, создала искусственный интеллект, выявляющий признаки рассеянного склероза на МРТ-снимках мозга.
Фото на обложке: ГК «Медскан»
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