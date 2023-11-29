Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries начал скрывать не имеющие отношения к товару негативные отзывы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries начал скрывать негативные отзывы в карточке товара, которые не имеют отношения к самому товару, например, о качестве работы пункта выдачи. Такие отзывы находит специальный алгоритм машинного обучения – они больше не будут отображаться в карточке товара и влиять на его рейтинг.

Wildberries начал скрывать не имеющие отношения к товару негативные отзывы

Wildberries начал применять технологии машинного обучения для поиска отзывов в карточках товаров, которые не относятся к самому товару. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Например пользователь не доволен работой пункта выдачи заказов, а не товаром, в этом случае несправедливо отображать такой отзыв на страничке товара продавца», – отметили в пресс-службе. 

Такие отзывы будут скрыты в карточках, они не будут влиять на оценку товара и рейтинг продавца. Wildberries также обосновал нововведение тем, что покупатели не всегда читают текст отзывов, а просто листают их для наблюдения за оценкой товара.

Ранее Wildberries изменил около 20 правил работы. Эти правила регламентируют отношения маркетплейса, продавца и покупателя. В частности, теперь маркетплейс может продлить срок доставки товара только по согласованию с покупателем.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
  2. 2 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
  3. 3 Топ-7 ошибок селлеров на маркетплейсах при выборе налогового режима
  4. 4 Как продавать на «Вайлдберриз» — инструкция
  5. 5 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 ноября 2023

Долина Стартапов

30 ноября 2023

Yandex Cloud Boost

30 ноября 2023

Отбор стартапов для финансирования

Все ВОЗМОЖНОСТИ