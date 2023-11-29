Wildberries начал скрывать не имеющие отношения к товару негативные отзывы

Wildberries начал скрывать негативные отзывы в карточке товара, которые не имеют отношения к самому товару, например, о качестве работы пункта выдачи. Такие отзывы находит специальный алгоритм машинного обучения – они больше не будут отображаться в карточке товара и влиять на его рейтинг.

Wildberries начал применять технологии машинного обучения для поиска отзывов в карточках товаров, которые не относятся к самому товару. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Например пользователь не доволен работой пункта выдачи заказов, а не товаром, в этом случае несправедливо отображать такой отзыв на страничке товара продавца», – отметили в пресс-службе.

Такие отзывы будут скрыты в карточках, они не будут влиять на оценку товара и рейтинг продавца. Wildberries также обосновал нововведение тем, что покупатели не всегда читают текст отзывов, а просто листают их для наблюдения за оценкой товара.

Ранее Wildberries изменил около 20 правил работы. Эти правила регламентируют отношения маркетплейса, продавца и покупателя. В частности, теперь маркетплейс может продлить срок доставки товара только по согласованию с покупателем.

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