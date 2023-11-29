Крупнейшая авиакомпания Казахстана начала подготовку к IPO. Размещение акций должно пройти в первом квартале 2024 года на двух биржах – в Казахстане и Лондоне. По предварительным данным, Air Astana может получить оценку в $1 млрд.

Крупнейшая авиакомпания Казахстана начала подготовку к IPO по предварительной оценке в $1 млрд