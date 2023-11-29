Крупнейшая авиакомпания Казахстана начала подготовку к IPO по предварительной оценке в $1 млрд

Крупнейшая авиакомпания Казахстана начала подготовку к IPO. Размещение акций должно пройти в первом квартале 2024 года на двух биржах – в Казахстане и Лондоне. По предварительным данным, Air Astana может получить оценку в $1 млрд.
Air Astana, крупнейшая авиакомпания Казахстана, начала подготовку к проведению IPO на двух биржах. Компания на данный момент нанимает консультантов, сообщил Bloomberg.
IPO Air Astana должно пройти в первом квартале 2024 года на биржах в Казахстане и Лондоне. В ходе IPO компания может быть оценена в $1 млрд.
Акции инвесторам предложат Фонд национального благосостояния Казахстана, который владеет 51% в капитале Air Astana, а также британская оборонная компания BAE Systems, у которой 49%. Акционеры планируют сократить свою совокупную долю в Air Astana до 50%.
Ранее стало известно о планируемых IPO «Совкомбанка», Skyeng и Honor.
Фото на обложке: Aureliy /
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