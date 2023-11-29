Skyeng планирует IPO на Московской бирже в 2024

Skyeng планирует провести IPO на Мосбирже уже в первом квартале 2024 года. Компания может разместить на бирже 10-15% акций.
В ходе размещения Skyeng намерена привлечь 3-5 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие бизнеса, рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера крупной edtech-компании.
Оценка всей Skyeng для IPO может составить 40-50 млрд рублей, отмечают аналитики. В январе-сентябре 2023 года выручка компании выросла на 23%, до 9,3 млрд рублей.
Skyeng владеют Харитон Матвеев (61%) и Vimbox Limited (39%). Одним из совладельцев кипрской Vimbox является Baring Vostok. Сооснователь Skyeng Георгий Соловьев владеет в ней 18,5%. Александр Ларьяновский также владеет 4,2% в Vimbox.
В июне 2023 года сооснователь школы Денис Сметнев вышел из операционного управления компанией. Там он занимал пост коммерческого директора и отвечал за международное развитие сервиса. Он остался акционером школы, но сосредоточится на развитии маркетингового агентства uForce.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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