ИИ-ассистент основателя Advengene Сергея Воропаева сдал тест на лицензию врача в США

ИИ-ассистент Great Leveler основателя онлайн-платформы Advengene для подтверждения национальности Сергея Воропаева успешно прошел тестирование на получение лицензии врача в США. Об этом RB.RU рассказал Воропаев.

Great Leveler был основан в октябре 2023 года и зарегистрирован в Албании. Сервис предлагает высокоперсонализированных ии-ассистентов. По словам Сергея Воропаева, проект является продолжением стартап-студии Asilisk Business Builder.

Сейчас на сайте Great Leveler доступны три виртуальных ассистента для различных задач. Дэвид Уилсон — бот с компетенциями Со-генерального директора. Он подскажет идеи для бизнеса, поможет в управлении продуктом. Также у Great Leveler есть адвокат Натан Рейнольдс и врач Джордан Хейс.

Последний бот успешно прошел тестирование на получение лицензии врача в США. USMLE (The United States Medical Licensing Examination) оценивает непосредственно знания, а также остроту мышления и способность принимать решения в сложных ситуациях.

Перед экзаменом бота тестировали на условиях анонимности более ста медиков сети «Медси». Тест состоит из нескольких модулей с разделами. С вопросами бот справился с точностью от 78% до 93% в разных разделах.

«В отличии от других ИИ мы Вдохновляясь методом проб и ошибок человеческого мозга, используем сразу несколько моделей LLM и тестируем повышение эффективности ИИ за счет инновационной технологии Tree of Thoughts (ToT)», — объяснил Сергей Воропаев.

Особенностью бота является его специализация, он сочетает в себе сразу ряд медицинских направлений, это стоматология, кардиология, гастроэнтерология, дерматология и другие.

В начале 2023 года стартап Ansible Health провел исследование чат-бота ChatGPT от OpenAI. Ему также поручили сдать USMLE, он набрал от 52,4% до 75% правильных ответов.

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