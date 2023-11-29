Власти готовятся возобновить программу грантов на IT-разработки в 2024 году

Минцифры в 2024 году намерено возобновить выделение грантов стартапам и компаниям-заказчикам на поддержку IT-разработок, заявил глава министерства Максут Шадаев. Летом ведомство свернуло эту программу после задержания экс-замминистра Максима Паршина, который курировал эту работу.

«Деньги на 2024 год есть. Со следующего года мы возобновляем две программы (грантовые — ИФ) — по линии фонда Бортника и ИЦК (индустриальные центры компетенций — ИФ)», — сказал Шадаев, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее в октябре во время обсуждения проекта федерального бюджета страны на предстоящий год Шадаев заявил, что выделение средств на поддержку IT-разработок не предусмотрено.

В уже принятом документе деньги на эти задачи выделены. Однако, уточнил Шадаев, объем софинансирования со стороны государства сократится с 80% до 50%. А в 2025 году Минцифры готовится принять новую программу грантов.

«Надеемся, что средства тоже будут», — сказал глава Минцифры.

В начале месяца сообщалось, что Минцифры вовсе откажется от предоставления грантов на IT-разработки напрямую. Вместо этого претендентам на поддержу предложат льготные кредиты.

Такое решение в ведомстве объяснили результатами аудита работы грантовой программы.

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