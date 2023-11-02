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Минцифры перестанет выдавать прямые гранты на импортозамещающие IT-разработки

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минцифры перестанет выдавать прямые гранты на IT-разработки в области импортозамещения. Такое решение принято по результатам аудита грантовой поддержки в 2022-2023 годах. Вместо грантов правительство будет выдавать разработчикам льготные кредиты и стимулировать спрос на их продукты.

Минцифры перестанет выдавать прямые гранты на импортозамещающие IT-разработки

Минцифры откажется от программы выдачи грантов IT-компаниям, которые занимаются разработками в области импортозамещения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Решение об отмене грантовой программы было принято по итогам аудита ее работы за 2022-2023 годы. Вместо выдачи IT-компаниям грантов Минцифры будет развивать льготное кредитование разработчиков и оказывать содействие в стимуляции спроса на их продукты.

В июле 2023 года Минцифры приостановило грантовую программу по поддержке импортозамещающих IT-разработчиков. Приостановка прошла на фоне задержания замглавы Минцифры Максима Паршина по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.

Фото на обложке: Видео на YouTube

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