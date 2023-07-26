Суд отправил в СИЗО бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина

Мосгорсуд изменил экс-замминистра цифрового развития Максиму Паршину меру пресечения, его отправят в СИЗО. Суд удовлетворил апелляционное заявление прокурора об изменении Паршину меры пресечения.

В июле Басманный суд Москвы отправил бывшего замминистра под домашний арест. Такую меру пресечения для него избрали по делу о взятке в особо крупном размере — 3,5 млн рублей. Прокуратура обжаловала это постановление.

В ходе заседания 26 июля судья зачитала постановление прокуратуры, где сказано, что Паршин «вину не признает и не выражает раскаяния».

Вместе с тем следствие заявило, что подозреваемый может использовать свое положение для давления на свидетелей, в том числе через угрозы.

Как пишет ТАСС, и следствие, и прокурор солидарны в требовании заключить Паршина под стражу. Бывший замминистра имеет вклады в зарубежном банке, которые оформлены на его брата. По мнению следователя, эти ресурсы могут быть использованы Паршиным «чтобы скрыться или иным образом воспрепятствовать правосудию».

Ранее на фоне ареста Максима Паршина Минцифры объявило о приостановке выдачи грантов на IT-разработки до 1 сентября.

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