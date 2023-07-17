Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Прокуратура обжаловала решение суда о домашнем аресте замглавы Минцифры Максима Паршина

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Прокуратура обжаловала постановление московского Басманного суда, на основании которого замглавы Минцифры Максима Паршина отправили под домашний арест в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере.

Прокуратура обжаловала решение суда о домашнем аресте замглавы Минцифры Максима Паршина

«В суд поступило апелляционное представление прокурора», — заявили в суде (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Басманный суд избрал для Паршина меру пресечения в виде домашнего ареста и таким образом отказал следствию, которое просило отправить его в СИЗО.

Также не стали помещать под стражу и предполагаемого взяткодателя — бизнесмена Александра Моносова — он также был отправлен под домашний арест.

  • Максим Паршин работает в правительстве с 2016 года. В 2018 году он стал заместителем главы Минцифры — ведомство с 2020 года возглавляет Максут Шадаев. В Минцифры Паршин занимался федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».
  • 13 июля 2023 года стало известно, что Паршина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, чиновника задержали при получении взятки в размере 3,5 млн рублей в одном из ресторанов в Москве. По предварительной версии, деньги передавали за помощь в получении грантов.

Фото на обложке: видео на YouTube

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
  2. 2 «Балтика» и российская «дочка» Danone перешли во временное управление РФ
  3. 3 Может ли Россия использовать опыт криптоюаня в пилотировании цифрового рубля?
  4. 4 Что несет цифровой рубль для бизнеса — потенциальные риски и преимущества
  5. 5 GovTech — как бизнесу заработать на растущем тренде

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июля 2023

Онлайн-акселератор МБМ

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ