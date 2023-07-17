Прокуратура обжаловала решение суда о домашнем аресте замглавы Минцифры Максима Паршина

Прокуратура обжаловала постановление московского Басманного суда, на основании которого замглавы Минцифры Максима Паршина отправили под домашний арест в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере.
«В суд поступило апелляционное представление прокурора», — заявили в суде (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Басманный суд избрал для Паршина меру пресечения в виде домашнего ареста и таким образом отказал следствию, которое просило отправить его в СИЗО.
Также не стали помещать под стражу и предполагаемого взяткодателя — бизнесмена Александра Моносова — он также был отправлен под домашний арест.
- Максим Паршин работает в правительстве с 2016 года. В 2018 году он стал заместителем главы Минцифры — ведомство с 2020 года возглавляет Максут Шадаев. В Минцифры Паршин занимался федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».
- 13 июля 2023 года стало известно, что Паршина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, чиновника задержали при получении взятки в размере 3,5 млн рублей в одном из ресторанов в Москве. По предварительной версии, деньги передавали за помощь в получении грантов.
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