В «Яндекс Лавке» появилась возможность делать совместные покупки

«Яндекс Лавка» добавила возможность делиться ссылкой на наполненную корзину с товарами с другими людьми — так сервис развивает опцию совместных покупок, сообщил RB.RU представитель «Лавки».

В приложении при переходе в корзину появился значок «Поделиться». Отправить корзину другому пользователю можно с помощью ссылки или QR-кода.

Изображение: «Яндекс Лавка»

У второго покупателя при этом в телефоне откроется приложение «Лавки» или «Еды», либо сайт «Лавки», если приложения не установлены. В корзине уже будут товары, который выбрал первый покупатель. Второй пользователь может добавить к ним что-то еще и поделиться корзиной с третьим покупателем или оформить заказ.

Если покупатели выбирают товары в «Лавках» по разным адресам, то сервис проверит, все ли нужные продукты есть в дарксторе, из которого будет доставка.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock