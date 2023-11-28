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Минцифры направит на развитие кибербезопасности свыше 25 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры направит на развитие госсистем кибербезопасности «Мультисканер», «Антифишинг», «Антифрод» и других примерно 25,2 млрд рублей до 2030 года. В ведомстве надеются, что это поможет заместить иностранные решения и повысить эффективность действующих систем, пишет «Коммерсантъ».

Минцифры направит на развитие кибербезопасности свыше 25 млрд рублей

7,1 млрд рублей выделят на развитие новой системы противодействия компьютерным атакам «Мультисканер» на базе ГосСОПКА. Еще 3,7 млрд рублей — на «Антифрод» и «Антифишинг», на внешнюю оценку защищенности ключевых ГИС — 2,4 млрд рублей. А 12 млрд рублей направят на системы обеспечения кибербезопасности (криптография, средства защиты и т. д.). 

Участники рынка считают запланированные суммы завышенными, подчеркивая, что результат при этом далеко не гарантирован.

К 2030 году Минцифры планирует выделить 27 млрд рублей на гранты IT-стартапам и допустить их к госзакупкам. Ведомство рассчитывают поддержать не менее 1 тыс. стартапов, которые выпустят не менее 2 тыс. новых внедренных решений и продуктов.

Фото на обложке: Unsplash

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