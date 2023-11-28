Минцифры направит на развитие кибербезопасности свыше 25 млрд рублей

Минцифры направит на развитие госсистем кибербезопасности «Мультисканер», «Антифишинг», «Антифрод» и других примерно 25,2 млрд рублей до 2030 года. В ведомстве надеются, что это поможет заместить иностранные решения и повысить эффективность действующих систем, пишет «Коммерсантъ».
7,1 млрд рублей выделят на развитие новой системы противодействия компьютерным атакам «Мультисканер» на базе ГосСОПКА. Еще 3,7 млрд рублей — на «Антифрод» и «Антифишинг», на внешнюю оценку защищенности ключевых ГИС — 2,4 млрд рублей. А 12 млрд рублей направят на системы обеспечения кибербезопасности (криптография, средства защиты и т. д.).
Участники рынка считают запланированные суммы завышенными, подчеркивая, что результат при этом далеко не гарантирован.
К 2030 году Минцифры планирует выделить 27 млрд рублей на гранты IT-стартапам и допустить их к госзакупкам. Ведомство рассчитывают поддержать не менее 1 тыс. стартапов, которые выпустят не менее 2 тыс. новых внедренных решений и продуктов.
Фото на обложке: Unsplash
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