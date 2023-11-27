Инвестиционное подразделение Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — ООО «ФРИИ Инвест» — отказалось от части требований к двум из трех основателей сервиса для автопубликации постов в соцсетях «Амплифер», следует из карточки дела в картотеке арбитражных дел.

ФРИИ отказался от требований к двум из трех основателей закрывшегося cервиса «Амплифер»