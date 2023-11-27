Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФРИИ отказался от требований к двум из трех основателей закрывшегося cервиса «Амплифер»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Инвестиционное подразделение Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — ООО «ФРИИ Инвест» — отказалось от части требований к двум из трех основателей сервиса для автопубликации постов в соцсетях «Амплифер», следует из карточки дела в картотеке арбитражных дел.

ФРИИ отказался от требований к двум из трех основателей закрывшегося cервиса «Амплифер»
  • В августе 2023 года фонд подал в суд на основателей сервиса — Натика Гаджибалаева, Александра Тищенко и Ярослава Маркина — с целью «восстановить их участие в компании», чтобы «провести процедуру ликвидации».
  • Сам проект был закрыт в декабре 2022 года. В январе 2023 года, по данным системы «Контур.Фокус», Тищенко и Маркин вышли из компании. В марте из ООО «Амплифер» также вышел Гаджибалаев. 
  • В настоящее время 96% долей ООО «Амплифер» находится на балансе юрлица, «ФРИИ Инвест» владеет 4%. 

22 ноября суд принял частичный отказ ООО «ФРИИ Инвест» от иска в отношении Ярослава Маркина и Александра Тищенко. «Производство по делу <…> в части исковых требований в отношении Маркина Ярослава Владимировича, Тищенко Александра Владимировича — прекратить», — говорится в решении суда.

«Требования к Ярославу Маркину и Александру Тищенко отозваны ФРИИ в связи с отсутствием прямых доказательств того, что они знали о переписке Натика Гаджибалаева с ФРИИ, где предлагалось совместно ликвидировать компанию, и что они намеренно вышли из состава учредителей, чтобы не нести обязанности по ликвидации», — сообщили RB.RU в пресс-службе фонда. 

Представитель ФРИИ также добавил, что фонд, со своей стороны, согласился на ликвидацию и «выполнил все действия для этого, хотя мог без предупреждения выйти из общества первым и получить еще и действительную стоимость своей доли».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
  2. 2 ПАО «Ростелеком» инвестирует в новые цифровые продукты до 3 млрд рублей
  3. 3 ФРИИ и «МойСклад» ищут B2B-стартапы в области автоматизации торговли и производства
  4. 4 Найти клиентов и выйти на международный рынок: идет прием заявок в программу GoGlobal
  5. 5 ФРИИ инвестирует до 200 млн рублей в стартапы
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

27 ноября 2023

Скаутинг проектов для Альфа-Банка

28 ноября 2023

GO.ALGO

30 ноября 2023

Yandex Cloud Boost

Все ВОЗМОЖНОСТИ