ФРИИ отказался от требований к двум из трех основателей закрывшегося cервиса «Амплифер»

Инвестиционное подразделение Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — ООО «ФРИИ Инвест» — отказалось от части требований к двум из трех основателей сервиса для автопубликации постов в соцсетях «Амплифер», следует из карточки дела в картотеке арбитражных дел.
- В августе 2023 года фонд подал в суд на основателей сервиса — Натика Гаджибалаева, Александра Тищенко и Ярослава Маркина — с целью «восстановить их участие в компании», чтобы «провести процедуру ликвидации».
- Сам проект был закрыт в декабре 2022 года. В январе 2023 года, по данным системы «Контур.Фокус», Тищенко и Маркин вышли из компании. В марте из ООО «Амплифер» также вышел Гаджибалаев.
- В настоящее время 96% долей ООО «Амплифер» находится на балансе юрлица, «ФРИИ Инвест» владеет 4%.
22 ноября суд принял частичный отказ ООО «ФРИИ Инвест» от иска в отношении Ярослава Маркина и Александра Тищенко. «Производство по делу <…> в части исковых требований в отношении Маркина Ярослава Владимировича, Тищенко Александра Владимировича — прекратить», — говорится в решении суда.
«Требования к Ярославу Маркину и Александру Тищенко отозваны ФРИИ в связи с отсутствием прямых доказательств того, что они знали о переписке Натика Гаджибалаева с ФРИИ, где предлагалось совместно ликвидировать компанию, и что они намеренно вышли из состава учредителей, чтобы не нести обязанности по ликвидации», — сообщили RB.RU в пресс-службе фонда.
Представитель ФРИИ также добавил, что фонд, со своей стороны, согласился на ликвидацию и «выполнил все действия для этого, хотя мог без предупреждения выйти из общества первым и получить еще и действительную стоимость своей доли».
Фото на обложке: Unsplash
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