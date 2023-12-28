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Суд отказал ФРИИ в иске к сооснователю закрывшегося сервиса «Амплифер»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Суд отказался удовлетворять иск «дочки» Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) к одному из сооснователей закрывшегося сервиса для автопубликации постов в соцсетях «Амплифер».

ФРИИ пытался юридически восстановить участие предпринимателя в компании, чтобы затем провести процедуру ее ликвидации.  

Суд отказал ФРИИ в иске к сооснователю закрывшегося сервиса «Амплифер»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск инвестиционного подразделения ФРИИ — ООО «ФРИИ Инвест» — к сооснователю ООО «Амплифер» Натику Гаджибалаеву. «В удовлетворении исковых требований отказать», — говорится в резолютивной части решения суда.

Фонд пытался признать недействительной сделку по выходу Гаджибалаева из состава участников ООО «Амплифер». Закрывшийся сервис находится на балансе «ФРИИ Инвест», и фонд намеревался восстановить участие основателей «Амплифера» в проекте, чтобы корректно провести процедуру ликвидации компании.

С этой целью ФРИИ в августе 2023 года подал в суд на основателей сервиса — Натика Гаджибалаева, Александра Тищенко и Ярослава Маркина. Однако уже через три месяца фонд отказался от требований к Тищенко и Маркину, продолжив судиться только с Гаджибалаевым.

Как объяснили тогда в фонде, ФРИИ не нашел прямых доказательств того, что Тищенко и Маркин знали о переписке одного из основателей с ФРИИ, где предлагалось совместно ликвидировать компанию, а также не смог доказать, что они намеренно вышли из состава учредителей, чтобы не нести обязанности по ликвидации.

«Амплифер» был закрыт в декабре 2022 года, в настоящее время 96% долей ООО «Амплифер» находится на балансе юрлица, «ФРИИ Инвест» владеет 4%. 

RB.RU направил запрос в пресс-службу ФРИИ.

Фото на обложке: Unsplash

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