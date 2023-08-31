ФРИИ подал в суд на основателей закрывшегося cервиса для автопубликации постов «Амплифер»

Инвестиционное подразделение Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — ООО «ФРИИ Инвест» — подало в суд на основателей сервиса для автопубликации постов в соцсетях «Амплифер», следует из картотеки арбитражных дел. Проект был закрыт в декабре 2022 года.

Ответчиками выступают основатель и гендиректор компании Натик Гаджибалаев, сооснователи Александр Тищенко и Ярослав Маркин. Третьими лицами по делу проходят ООО «Амплифер» и Межрайонная инспекция ФНС № 46 по Москве. Деталей спора в материалах дела пока нет, его рассмотрение назначено на 5 октября и пройдет в Арбитражном суде Москвы.

Представитель ФРИИ в ответ на запрос RB.RU сообщил, что Гаджибалаев вышел из компании и находится не в РФ, и цель иска — «восстановить де-юре участие в "Амплифер" Натика Гаджибалаева и двух других основателей компании, что позволит корректно провести процедуру ее ликвидации».

«До этого момента "ФРИИ Инвест" не имеет действенных инструментов снять с себя "обременение", возникшее после того, как в 2022 году руководство сервиса вышло из общества, оставив на "ФРИИ Инвест" "пустышку"», — сообщила RB.RU директор по сопровождению инвестиционных сделок ФРИИ Елена Крылова.

Представители «Амплифера» не ответили на запрос RB.RU.

Сейчас «ФРИИ Инвест» владеет 4%-ной долей в ООО «Амплифер». Остальная доля находится на балансе ООО.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», показатели выручки и чистой прибыли в компании снижались с 2020 года. По итогам 2022 года компания заработала 12,3 млн рублей, что в 1,9 раза меньше, чем выручка за 2021 год. Также по итогам прошлого года «Амплифер» получил чистый убыток в размере 5,4 млн рублей против чистой прибыли в 2,2 млн рублей в 2021 году.

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Партнер юридической компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов отмечает, что компания может быть ликвидирована по добровольному решению ее учредителей и участников либо по решению суда. «"ФРИИ Инвест" владеет всего лишь четырьмя процентами в компании "Амплифер", из чего можно сделать вывод, что требовать ликвидации общества в добровольном порядке они вряд ли смогут. Не имея возможности напрямую через совет директоров инициировать процедуру добровольной ликвидации, "ФРИИ Инвест" решила попросить о ликвидации в судебном порядке», — пояснил он.

отмечает, что компания может быть ликвидирована по добровольному решению ее учредителей и участников либо по решению суда. «"ФРИИ Инвест" владеет всего лишь четырьмя процентами в компании "Амплифер", из чего можно сделать вывод, что требовать ликвидации общества в добровольном порядке они вряд ли смогут. Не имея возможности напрямую через совет директоров инициировать процедуру добровольной ликвидации, "ФРИИ Инвест" решила попросить о ликвидации в судебном порядке», — пояснил он. Юсупов добавил, что в случае положительного решения суда закон обязывает ликвидировать ООО в течение одного года, при этом сроки могут быть продлены еще на шесть месяцев. «В рамках процедур ликвидации в первую очередь будут выполнены обязательства перед сотрудниками и кредиторами, а все оставшиеся денежные средства и активы будут распределены пропорционально долям участия между всеми участниками компании», — заключил эксперт.

«Амплифер» работал на рынке с 2013 года. Через платформу пользователи публиковали посты во всех популярных соцсетях в автоматическом режиме, также сервис позволял собирать аналитику по публикациям. В декабре 2022 года сервис закрыли. За месяц до этого команда «Амплифера» предупредила, что отключит серверы и прекратит поддержку проекта в связи с нехваткой ресурсов на развитие.

Это не первый иск ФРИИ к портфельным компаниям в 2023 году. В июне фонд подал в суд на основателя и бывшего владельца сервиса «Румбери» Михаила Хайкина. «ФРИИ Инвест» требовала признать недействительной продажу ему 7% компании за 1,5 млн рублей. Спустя несколько недель инвесткомпания подписала с Хайкиным мировое соглашение.

Сооснователь United Investors Александр Горный считает, что говорить о новом тренде во взаимоотношениях между инвесторами и портфельными проектами после 2022 года не приходится. «В околовенчурной среде есть несколько ярких примеров, схожих с "Амплифером", но для "тренда" их явно недостаточно», — полагает он. Инвестор также отметил, что «Амплифер» боролся за выживаемость своего проекта почти десять лет.

Фото на обложке: Блог «Амплифер»