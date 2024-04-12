Апелляция направила дело ФРИИ против закрывшегося сервиса «Амплифер» в суд первой инстанции

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 апреля направил дело Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) против закрывшегося сервиса для автопубликации постов в соцсетях «Амплифер» в суд первой инстанции. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Спор касается возможности ФРИИ юридически восстановить участие одного из сооснователей «Амплифер» в компании, чтобы затем провести процедуру ее ликвидации.

ФРИИ подал апелляционную жалобу 13 февраля, после того как Арбитражный суд Москвы в конце декабря принял решение о полном отказе в иске. В марте апелляционная инстанция оставила решение арбитража без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

«Такой исход был во многом прогнозируем, поскольку практика применения статьи о злоупотреблении правом в части выхода из общества очень скудная, а в московских судах вообще отсутствует, в то время как такая практика, без сомнений, необходима. Уверены, рано или поздно такая судебная ситуация будет разрешена», — сообщила RB.RU директор по сопровождению инвестиционных сделок ФРИИ Елена Крылова.

«Амплифер» был закрыт в декабре 2022 года, в настоящее время 96% долей ООО «Амплифер» находится на балансе юрлица, «ФРИИ Инвест» владеет 4%.

ФРИИ пытается признать недействительной сделку по выходу одного из основателей — Натика Гаджибалаева — из состава участников ООО «Амплифер». Представители фонда ранее объясняли, что закрывшийся сервис находится на балансе «ФРИИ Инвест», и ФРИИ не может корректно провести процедуру его ликвидации.

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