Сервис для автопубликации постов в соцсетях «Амплифер» объявил о закрытии

Сервис для автопубликации постов в социальных сетях «Амплифер» объявил о закрытии. 20 декабря серверы будут отключены, а поддержка – прекращена. У компании нет ресурсов на развитие в «текущих условиях».

О прекращении работы команда «Амплифера» сообщила в почтовой рассылке партнерам. Регистрация новых пользователей закроется 7 ноября.

«На развитие продукта в текущих условиях нет ресурсов, поэтому мы собираемся прекратить его поддержку в ближайшее время», – говорится в сообщении сервиса.

В сервисе пояснили, что 20 декабря отключат все серверы и прекратят поддержку инструмента. До этого дня аккаунты с подпиской продолжат работать. Тем, у кого подписка проплачена на срок после 20 декабря, вернуть деньги.

«Мы не станем удалять контент, опубликованный через “Амплифер” и обсуждаем с партнерами из соцсетей что ещё можно сделать для сохранения публикаций в будущем», – пояснили в сервисе.

«Амплифер» – это сервис, через который можно публиковать посты во всех популярных соцсетях в автоматическом режиме, а также собирать аналитику по публикациям. Услуги сервиса платные – от 1148 рублей до 38250 рублей в месяц.

Фото на обложке: static.tildacdn