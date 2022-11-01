Сервис для автопубликации постов в соцсетях «Амплифер» объявил о закрытии

Сервис для автопубликации постов в социальных сетях «Амплифер» объявил о закрытии. 20 декабря серверы будут отключены, а поддержка – прекращена. У компании нет ресурсов на развитие в «текущих условиях».
О прекращении работы команда «Амплифера» сообщила в почтовой рассылке партнерам. Регистрация новых пользователей закроется 7 ноября.
«На развитие продукта в текущих условиях нет ресурсов, поэтому мы собираемся прекратить его поддержку в ближайшее время», – говорится в сообщении сервиса.
В сервисе пояснили, что 20 декабря отключат все серверы и прекратят поддержку инструмента. До этого дня аккаунты с подпиской продолжат работать. Тем, у кого подписка проплачена на срок после 20 декабря, вернуть деньги.
«Мы не станем удалять контент, опубликованный через “Амплифер” и обсуждаем с партнерами из соцсетей что ещё можно сделать для сохранения публикаций в будущем», – пояснили в сервисе.
«Амплифер» – это сервис, через который можно публиковать посты во всех популярных соцсетях в автоматическом режиме, а также собирать аналитику по публикациям. Услуги сервиса платные – от 1148 рублей до 38250 рублей в месяц.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сотрудникам российского офиса TikTok предложили переехать на работу в другие страны
- 2 Блогеры попросили президента разблокировать Facebook и Instagram* в России
- 3 Илон Маск полностью распустил совет директоров Twitter
- 4 Глобальный сбой в работе Instagram* заблокировал аккаунты миллионов пользователей — The Verge
- 5 Сооснователь Twitter Джек Дорси запустил бета-версию новой социальной сети Bluesky Social
ВОЗМОЖНОСТИ
01 ноября 2022
11 ноября 2022