«ФРИИ Инвест» подписала мировое соглашение с сооснователем сервиса для подбора квартир в новостройках Roomberry Михаилом Хайкиным. Фонд отозвал иск с условием, что глава компании выплатит компенсацию. Сумма не раскрывается, пишет РБК.

ФРИИ урегулировал спор с основателем сервиса поиска жилья Roomberry