ФРИИ урегулировал спор с основателем сервиса поиска жилья Roomberry

Карина Пардаева
«ФРИИ Инвест» подписала мировое соглашение с сооснователем сервиса для подбора квартир в новостройках Roomberry Михаилом Хайкиным. Фонд отозвал иск с условием, что глава компании выплатит компенсацию. Сумма не раскрывается, пишет РБК.
ФРИИ урегулировал спор с основателем сервиса поиска жилья RoomberryКарина Пардаева
В конце июня 2023 года «ФРИИ Инвест» подала иск к Хайкину о признании недействительной продажи ему 7% компании за 1,5 млн рублей.
- Представитель ФРИИ ранее заявлял, что в июне 2022 года Хайкин направил им письмо, в котором говорилось, что в связи со сложившейся экономической ситуацией «Румбери» планирует завершить свою деятельность по итогам 2022 года. Среди причин он указывал, например, то, что в ноябре у компании заканчивался контракт с основным контрагентом, на долю которого приходилось около 80–85% всей выручки, и информации о продлении контракта на тот момент времени не было.
- После этого письма в августе 2022 года фонд решил «продать свою долю в 7% в «Румбери» за 1,5 млн рублей, хотя в 2018 году купил ее за 2,5 млн рублей.
- Позднее данные ЕГРЮЛ показали, что Хайкин продал 60,48% ООО «Румбери» «Кех Екоммерц» — это основное юрлицо «Авито». В феврале 2023 года стало известно, что «Авито» купил 100% «Румбери» у Хайкина и его партнера Валентина Бочкова (39,52%).
- ФРИИ также выяснил, что в январе 2020 года Хайкин учредил в Москве еще одно юрлицо с названием «Румбери». Представитель фонда полагает, что на эту компанию перевели часть бизнес-процессов и, если бы этого не произошло, выручка тульского — основного — юрлица могла бы быть в два раза больше.
- В ФРИИ не исключали, что это была «многоходовая подготовка к выводу «ФРИИ Инвест» из состава учредителей с минимальными затратами со стороны фаундера».
Фото на обложке: Evgeniy Vasilev /
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