ФРИИ подал в суд на главу принадлежащего «Авито» сервиса поиска жилья «Румбери»

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подал иск к основателю и бывшему владельцу сервиса «Румбери» Михаилу Хайкину, его подозревают в обмане, сообщает РБК со ссылкой на представителя фонда.

Инвесткомпания ФРИИ — «ФРИИ Инвест» — подала иск к Хайкину о признании недействительной продажи ему 7% компании за 1,5 млн рублей. Арбитражный суд Тульской области зарегистрировал иск 19 июня.

ООО «Румбери» зарегистрировано в 2015 году в Туле. В 2018 году «ФРИИ Инвест» вошел в капитал компании и получил 4%, а в 2019 году нарастил долю до 7%. Остальной частью компании владели топ-менеджеры. Михаилу Хайкину принадлежало 40,78%.

По словам представителя ФРИИ, в июне 2022 года Хайкин направил им письмо, в котором заявил, что в связи со сложившейся экономической ситуацией «Румбери» планирует завершить свою деятельность по итогам 2022 года. Среди причин он указывал, например, то, что в ноябре у компании заканчивался контракт с основным контрагентом, на долю которого приходилось около 80–85% всей выручки, и информации о продлении контракта на тот момент времени не было.

После этого письма в августе 2022 года фонд решил «продать свою долю в 7% в «Румбери» за 1,5 млн рублей, хотя в 2018 году купил ее за 2,5 млн рублей.

Позднее данные ЕГРЮЛ показали, что Хайкин продал 60,48% ООО «Румбери» «Кех Екоммерц» — это основное юрлицо «Авито». В феврале 2023 года стало известно, что «Авито» купил 100% «Румбери» у Хайкина и его партнера Валентина Бочкова (39,52%).

ФРИИ также выяснил, что в январе 2020 года Хайкин учрелил в Москве еще одно юрлицо с названием «Румбери». Представитель фонда полагает, что на эту компанию перевели часть бизнес-процессов и, если бы этого не произошло, выручка тульского — основного — юрлица могла бы быть в два раза больше.

В ФРИИ не исключили, что это была «многоходовая подготовка к выводу «ФРИИ Инвест» из состава учредителей с минимальными затратами со стороны фаундера». Фонд в ближайшее время собирается подать заявление о возможном мошенничестве в МВД.

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