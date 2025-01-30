ФРИИ нарастил долю в IT-компании Brandquad до 29,74%

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) нарастил долю в IT-компании Brandquad (ООО «Бренд Квад», разработчика SaaS-системы для создания и аналитики контента в e-commerce) с 25,23% до 29,74%, обратил внимание RB.RU. Рост доли произошел на фоне увеличения уставного капитала на 6%, до 45,9 тыс. рублей.

Одновременно сократились доли других участников: сооснователей Филиппа Денисова (до 16,14%) и Константина Шишкина (до 13,79%), ООО «Мм-Траст» (до 7,43%) и самого ООО (32,89%). Увеличение капитала зарегистрировано в ЕГРЮЛ 24 января 2025 года.

Как пояснил RB.RU управляющий портфелем ФРИИ Илья Королев, речь идет не о новых инвестициях, а о приведении структуры владельцев «в норму».

«Осенью минувшего года мы запустили процесс реструктуризации: разделение активов Brandquad с прямым владением в России и во Франции. Тогда отмечалось, что изменение размера доли ФРИИ в капитале ООО "Бренд квад" носит временный характер, параметры участия ФРИИ в ООО будут приведены в исходный вид к концу 2024 — началу 2025 года, что сейчас и происходит — идет технический процесс приведения структуры в норму», — заявил Королев.

Денисов в разговоре с RB.RU подтвердил, что изменение долей — это технический момент и продолжение реструктуризации бизнеса, начатой в сентябре.

Brandquad основана в 2015 году. Основной продукт компании — платформа, которая собирает и хранит информацию о товарах, следит за ее актуальностью и позволяет автоматизировать процесс размещения товара в любые каналы продаж. В сентябре 2024 года из состава участников ООО «Бренд квад» полностью вышла французская компания, которой ранее принадлежали 100%.

12 сентября иностранная структура передала доли основателям, а 19 сентября последние 35% стали принадлежать самому ООО. В результате сделки доля ООО «Фрии инвест» (структура ФРИИ) сократилась с 30% до 25,23%. В фонде RB.RU тогда заявили, что изменение «носит временный характер и произошло в рамках реструктуризации бизнеса: его разделения на международную и российскую части, необходимого в текущих реалиях для эффективной и безопасной работы».

Денисов заявлял RB.RU, что формально произошло лишь разделение активов — российская компания работает на российском рынке, французская на европейском, а клиенты остаются на обоих рынках. Бизнесмен добавил, что для компании это очень позитивная новость, поскольку разные подразделения теперь не влияют на работу друг друга.

В Brandquad пока не прояснили судьбу инвестиций французского партнера — банка BPI France, который в 2021 году вложил в международное развитие €1 млн. Его партнер по раунду, Sk Capital, вернул 187 млн рублей после обращения в суд.