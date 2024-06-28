«Бренд квад» выплатил своему бывшему инвестору Skolkovo Ventures 187 млн рублей

Заключившие мировое соглашение Brandquad и его бывший инвестор Skolkovo Ventures завершили судебные разбирательства. «Бренд квад» выплатил российскому инвестору 187 млн рублей и подал ходатайство об отказе от иска на 852 млн рублей.

Российско-французская компания Brandquad (ООО «Бренд квад»), которая продвигает систему для ритейлеров по контролю за информацией о продукте и статистикой интернет-продаж, выплатила Skolkovo Ventures (ООО «СК Капитал») 187 млн рублей в рамках мирового соглашения между компаниями.

«К всеобщему удовлетворению сторон судебный спор завершился заключением мирового соглашения, условия которого исполнены всеми сторонами», — сообщил RB.RU представитель «СК Капитал». Деньги должны были быть перечислены до 30 июня.

Средства компании мог предоставить участник российско-французского стартапа — ООО «Фрии инвест», дочерняя структура «Фонда развития интернет-инициатив» (ФРИИ). По данным ЕГРЮЛ, 6 июня ООО «Фрии инвест» получило 30% в компании. 31 мая гендиректор фонда Кирилл Варламов заявил РБК, что компания инвестировала в Brandquad 150 млн рублей, не указав предназначение средств и механизм инвестиций.

Одновременно компания отказалась от иска к Skolkovo Ventures на 852 млн рублей, подав соответствующее ходатайство в Арбитражный суд Москвы. В рамках иска Brandquad требовал взыскать сумму ущерба в виде понесенных расходов на маркетинг, ущерба деловой репутации, сумму упущенной выгоды.

В 2021 году SaaS-стартап Brandquad привлек 1,5 млн евро от фонда Skolkovo Ventures и 1 млн евро от BPI France (государственный инвестиционный банк Франции). Деньги были предоставлены Brandquad в виде конвертируемого займа и льготного кредита и должны были пойти на развитие маркетинга и продаж продуктов Brandquad на рынках Европы, Ближнего Востока и США, а также открытие R&D-центра во французском Лилле.

Brandquad не выполнил условия для конвертации займа в капитал, по мере приближения срока возврата средств инвестор и компания стали вести переговоры о реструктуризации задолженности. После истечения сроков обязательств по договору фонд обратился в суд для решения вопроса в правовом поле.

Представитель «СК Капитал» 11 июня подтвердил RB.RU, что судебный спор с участием сторон завершился заключением мирового соглашения. В соответствии с ним, «Бренд квад» должен был выплатить своему бывшему инвестору 187 млн рублей, но на тот момент было не известно, внесены ли средства.

«После заключения мирового соглашения в настоящий момент у ООО "СК Капитал" и ООО "Бренд квад" отсутствуют основания для каких-либо дальнейших судебных разбирательств», — уточнял представитель «СК Капитал» 11 июня.

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