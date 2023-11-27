Петербуржцы начали подавать иски после отравления вафлями Greenbox из «Самоката»

Районные суды Санкт-Петербурга начали принимать иски к юрлицу сервиса доставки «Самокат» ООО «Умный ритейл» и к АО «Грин бокс». Иски касаются сентябрьского инцидента с отравлением вафлями Greenbox, доставленные «Самокатом».

Ранее в сентябре Невский районный суд Петербурга привлек «Умный дом» к административной ответственности и назначил компании штраф в размере 20 тыс. рублей из-за массового отравления.

В начале сентября в Петербурге госпитализировали более 250 человек после употребления продуктов, которые доставил «Самокат». У части пострадавших обнаружена сальмонелла.

Из-за инцидента Приморский районный суд в Петербурге приостановил деятельность «Грин бокс» на 60 суток. В самой компании частично признали факт нарушений на производстве. Также СК предъявил обвинения директору производства АО «Грин Бокс» в деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В объединенной пресс-службе судов сообщили о получении трех исков от пострадавших. В каждом заявлении истцы требуют компенсации морального вреда.

Чем отравились петербуржцы

В каждом иске претензии связаны с заказом шпинатной вафли Greenbox с яйцом, ветчиной и голландским соусом.

Одна из заявительниц просит суд взыскать с «Умного ритейла» 200 тыс. рублей, а также штраф от присужденной суммы в размере 50% в качестве компенсации. Как указано в материалах, пострадавшая попала в больницу 9 сентября в состоянии средней степени тяжести. В медучреждении им. Боткина ей диагностировали сальмонеллез группы D.

Второй иск поступил от пострадавшей, которую также госпитализировали 9 сентября с диагнозом острый гастроэнтерит, она просит суд взыскать с «Грин бокс» 190 000 рублей и штраф в 50%. Компания, по данным истца, ранее выплатила ей около 12 тыс. рублей в рамках досудебного урегулирования.

Третий иск направила женщина, которая попала в больницу 8 сентября, ей диагностировали острый энтерит. Заявитель просит взыскать с АО «Грин бокс» 210 000 рублей компенсации и еще 10 тыс. в счет оплаты юридический услуг.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, все иски приняты к производству.

Ранее Роскачество обнаружило патогенные микроорганизмы в пельменях «Вкусвилла». В ритейлере заявили, что сняли не соответствующую нормам продукцию с продаж и приняли меры.

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