В деле о массовом отравлении едой Greenbox появился первый обвиняемый – это директор по производству АО «Грин Бокс». Следователи ищут других причастных – в начале сентября более 270 человек отравились купленной в Greenbox едой, в нескольких случаях специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы.

В деле об отравлении 270 человек едой Greenbox появился первый обвиняемый