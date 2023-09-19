В деле об отравлении 270 человек едой Greenbox появился первый обвиняемый

В деле о массовом отравлении едой Greenbox появился первый обвиняемый – это директор по производству АО «Грин Бокс». Следователи ищут других причастных – в начале сентября более 270 человек отравились купленной в Greenbox едой, в нескольких случаях специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу предъявил обвинение директору производства АО «Грин Бокс» в деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В своем сообщении СК не назвал имя обвиняемого, но указал, что это девушка 1985 года рождения.
11 сентября в суде зарегистрировали дело о массовом отравлении едой компании Greenbox, купленной через «Самокат». Отравились более 270 человек, в том числе три ребенка. В 58 случае отравления специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы.
14 сентября петербургский суд приостановил деятельность АО «Грин Бокс» на два месяца. Сообщалось, что компания частично признала нарушения.
Фото на обложке: kurganskiy /
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