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В деле об отравлении 270 человек едой Greenbox появился первый обвиняемый

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В деле о массовом отравлении едой Greenbox появился первый обвиняемый – это директор по производству АО «Грин Бокс». Следователи ищут других причастных – в начале сентября более 270 человек отравились купленной в Greenbox едой, в нескольких случаях специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы.

В деле об отравлении 270 человек едой Greenbox появился первый обвиняемый

Следственный комитет по Санкт-Петербургу предъявил обвинение директору производства АО «Грин Бокс» в деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В своем сообщении СК не назвал имя обвиняемого, но указал, что это девушка 1985 года рождения. 

11 сентября в суде зарегистрировали дело о массовом отравлении едой компании Greenbox, купленной через «Самокат». Отравились более 270 человек, в том числе три ребенка. В 58 случае отравления специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы.

14 сентября петербургский суд приостановил деятельность АО «Грин Бокс» на два месяца. Сообщалось, что компания частично признала нарушения.  

Фото на обложке: kurganskiy / Shutterstock

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