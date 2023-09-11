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Дело об отравлении более 200 человек едой Greenbox зарегистрировали в суде

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Дело об отравлении более 200 человек «здоровой» едой Greenbox зарегистрировали в петербургском суде. АО «Грин Бокс» подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм – 129 человек попали в стационар, в нескольких десятках лабораторных анализов специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы.

Дело об отравлении более 200 человек едой Greenbox зарегистрировали в суде

Приморский суд Петербурга зарегистрировал дело о массовом отравлении едой компании Greenbox. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

АО «Грин Бокс» подозревается в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, а именно некачественной уборке помещений, наличии насекомых, допуске к работе сотрудников без медкнижек.

9 сентября издание «Фонтанка» сообщило о массовом отравлении «здоровой» едой Greenbox, которую покупателям доставили через сервис «Самокат». Известно о 248 случаях отравления, в 129 из них людям потребовалось стационарное лечение.

По результатам лабораторных исследований в 28 случаев обнаружены бактерии сальмонеллы.

В АО «Грин Бокс» сообщили ТАСС, что проводят внутреннее расследование инцидента и по его результатам примут меры.

Фото на обложке: kurganskiy / Shutterstock

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