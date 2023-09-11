Дело об отравлении более 200 человек «здоровой» едой Greenbox зарегистрировали в петербургском суде. АО «Грин Бокс» подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм – 129 человек попали в стационар, в нескольких десятках лабораторных анализов специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы.

Дело об отравлении более 200 человек едой Greenbox зарегистрировали в суде