Дело об отравлении более 200 человек едой Greenbox зарегистрировали в суде

Дело об отравлении более 200 человек «здоровой» едой Greenbox зарегистрировали в петербургском суде. АО «Грин Бокс» подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм – 129 человек попали в стационар, в нескольких десятках лабораторных анализов специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы.
Приморский суд Петербурга зарегистрировал дело о массовом отравлении едой компании Greenbox. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
АО «Грин Бокс» подозревается в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, а именно некачественной уборке помещений, наличии насекомых, допуске к работе сотрудников без медкнижек.
9 сентября издание «Фонтанка» сообщило о массовом отравлении «здоровой» едой Greenbox, которую покупателям доставили через сервис «Самокат». Известно о 248 случаях отравления, в 129 из них людям потребовалось стационарное лечение.
По результатам лабораторных исследований в 28 случаев обнаружены бактерии сальмонеллы.
В АО «Грин Бокс» сообщили ТАСС, что проводят внутреннее расследование инцидента и по его результатам примут меры.
Фото на обложке: kurganskiy /
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