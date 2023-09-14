Суд в Петербурге приостановил деятельность Greenbox на два месяца после массового отравления «здоровой» едой компании. АО «Грин Бокс» вменяли нарушение санитарно-эпидемиологических норм – компания частично их признала и просила о приостановке деятельности на один месяц.

Суд в Петербурге приостановил деятельность Greenbox на два месяца после массового отравления