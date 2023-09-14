Суд в Петербурге приостановил деятельность Greenbox на два месяца после массового отравления «здоровой» едой компании. АО «Грин Бокс» вменяли нарушение санитарно-эпидемиологических норм – компания частично их признала и просила о приостановке деятельности на один месяц.
Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности АО «Грин Бокс». Деятельность компании приостановлена на 60 суток, говорится в сообщении пресс-службы суда. Там отметили, что «Грин Бокс» просил о приостановке деятельности на 30 суток.
11 сентября в суд поступило дело о массовом отравлении едой компании Greenbox, которую покупателям привезли через сервис «Самокат». Роспотребнадзор насчитал более 270 случаев, в 56 из них у отравившихся обнаружили бактерии сальмонеллы.
АО «Грин Бокс» вменяли нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а именно некачественную уборку помещений, наличие насекомых, допуск к работе сотрудников без медкнижек. Компания частично признала нарушения, уточнили в пресс-службе суда.
Фото на обложке: kurganskiy /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почему лед стал самым горячим трендом сезона
- 2 Coca-Cola представила созданный с помощью ИИ напиток
- 3 В России начнут доставлять блюда из ресторана на частном самолете
- 4 Еда вызывает зависимость? Вот что показывают недавние исследования
- 5 Как Luckin Coffee обошла Starbucks и стала крупнейшей кофейной сетью в Китае
ВОЗМОЖНОСТИ
14 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023