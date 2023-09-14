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Суд в Петербурге приостановил деятельность Greenbox на два месяца после массового отравления

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд в Петербурге приостановил деятельность Greenbox на два месяца после массового отравления «здоровой» едой компании. АО «Грин Бокс» вменяли нарушение санитарно-эпидемиологических норм – компания частично их признала и просила о приостановке деятельности на один месяц.

Суд в Петербурге приостановил деятельность Greenbox на два месяца после массового отравления

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности АО «Грин Бокс». Деятельность компании приостановлена на 60 суток, говорится в сообщении пресс-службы суда. Там отметили, что «Грин Бокс» просил о приостановке деятельности на 30 суток.

11 сентября в суд поступило дело о массовом отравлении едой компании Greenbox, которую покупателям привезли через сервис «Самокат». Роспотребнадзор насчитал более 270 случаев, в 56 из них у отравившихся обнаружили бактерии сальмонеллы.

АО «Грин Бокс» вменяли нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а именно некачественную уборку помещений, наличие насекомых, допуск к работе сотрудников без медкнижек. Компания частично признала нарушения, уточнили в пресс-службе суда.

Фото на обложке: kurganskiy / Shutterstock

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