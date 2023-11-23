Роскачество обнаружило патогенные микроорганизмы в пельменях «Вкусвилла», и в пельменях «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково».

По данным опроса центра изучения потребительского поведения Роскачества, 96% россиян покупают замороженные пельмени и только 4% предпочитают изготавливать этот продукт самостоятельно.

В Роскачестве пельмени относят к проблемной категории товаров, претендентов на Знак качества среди такой продукции сейчас нет.

Во время проверки оценивались в том числе микробиологические показатели. Так, в пельменях «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково» обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

В продукции «Вкусвилла» также нашли патогенные бактерии — листерии.

По данным Роскачества, производители пельменей под этими торговыми марками отреагировали на замечания организации.

Во «Вкусвилле» прокомментировали результаты исследования и сообщили, что Роскачество заблаговременно уведомило сеть о нарушениях, что позволило в тот же день снять с продаж и заблокировать поставки проверенных пельменей «Домашние». Их ритейлеру поставляло ООО «ЧАЛИ» из Орловской области.

В компании прокомментировали и нормативы по содержанию в продукте антибиотика, которые в РФ не являются обязательными, а носят рекомендательный характер.

«Управление по проверке качества "Вкусвилл" работает по нормативам Европейского Союза, поскольку они шире, включают большее число антибиотиков и пестицидов. А любые антибиотики, пестициды (неважно, нормированные или нет) могут негативно влиять на здоровье человека», — говорится в сообщении «Вкусвилла».

В Роскачестве же результаты исследования подытожили выводом, что у экспертов по-прежнему остается много вопросов к пельменям по микробиологическим показателям.

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