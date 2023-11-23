Роскачество обнаружило патогенные микроорганизмы в пельменях «Вкусвилла», и в пельменях «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково».
По данным опроса центра изучения потребительского поведения Роскачества, 96% россиян покупают замороженные пельмени и только 4% предпочитают изготавливать этот продукт самостоятельно.
В Роскачестве пельмени относят к проблемной категории товаров, претендентов на Знак качества среди такой продукции сейчас нет.
Во время проверки оценивались в том числе микробиологические показатели. Так, в пельменях «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково» обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.
В продукции «Вкусвилла» также нашли патогенные бактерии — листерии.
По данным Роскачества, производители пельменей под этими торговыми марками отреагировали на замечания организации.
Во «Вкусвилле» прокомментировали результаты исследования и сообщили, что Роскачество заблаговременно уведомило сеть о нарушениях, что позволило в тот же день снять с продаж и заблокировать поставки проверенных пельменей «Домашние». Их ритейлеру поставляло ООО «ЧАЛИ» из Орловской области.
В компании прокомментировали и нормативы по содержанию в продукте антибиотика, которые в РФ не являются обязательными, а носят рекомендательный характер.
«Управление по проверке качества "Вкусвилл" работает по нормативам Европейского Союза, поскольку они шире, включают большее число антибиотиков и пестицидов. А любые антибиотики, пестициды (неважно, нормированные или нет) могут негативно влиять на здоровье человека», — говорится в сообщении «Вкусвилла».
В Роскачестве же результаты исследования подытожили выводом, что у экспертов по-прежнему остается много вопросов к пельменям по микробиологическим показателям.
Фото на обложке: YARUNIV Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Samsung Galaxy Note 9 обошел новинки iPhone в новом рейтинге Роскачества и ICRT
- 2 «Роскачество» назвало лучшие смартфоны в 2018 году
- 3 Как подружиться с клиентами: истории компаний, где сервис — основа бизнес-модели
- 4 Как завоевать доверие «ВкусВилл» и обойти конкурентов: кейс Ubirator
- 5 В Казахстане бывшие рестораны McDonald's заработали под брендом I'M
ВОЗМОЖНОСТИ
23 ноября 2023
24 ноября 2023
24 ноября 2023