Покупка в рассрочку на Ozon стала доступна в Казахстане

Ozon запустил рассрочку для покупателей в Казахстане. Жители республики теперь могут приобретать товары на маркетплейсе с отсрочкой платежа без комиссий и переплат, рассказали в пресс-службе компании.
Максимальная сумма, на которую можно выбрать товаров для оплаты в рассрочку — 2 млн тенге. Чтобы воспользоваться опцией, нужно будет указать свой ИНН.
Вся процедура проходит онлайн и занимает не более нескольких минут. Заявку на рассрочку рассматривают четыре организации-партнера, это Home Credit Bank, Евразийский Банк, Halyk Bank и МФО «Фридом Финанс Кредит».
Все документы со стороны кредитной организации формируются онлайн, а для завершения подписания договора потребуется только код из смс.
Условия
Рассрочка доступна пользователям от 21 года (в некоторых случаях от 18 лет). На первом этапе в рассрочку на 12 месяцев можно приобрести товары из перечня в несколько тысяч позиций, в будущем ассортимент будет увеличиваться.
Планируется установить сроки займа от 6 до 24 месяцев. Возможность продавать свои товары в рассрочку в ближайшее время появится у всех продавцов в республике.
По словам генерального директора Ozon в Казахстане Мольдер Рысалиевой, свыше 60% покупателей в стране хотели бы иметь возможность делать покупки в рассрочку.
Летом Ozon запустил строительство крупного логистического комплекса в Казахстане. Компания вложит в проект 15 млрд тенге.
Фото на обложке: KateV28 /
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