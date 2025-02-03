Россия увеличила закупки цветов у Казахстана в 50 раз

В 2024 году Россия нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз. За 11 месяцев прошлого года в страну было завезено 28 тыс. т казахстанских цветов по сравнению с 552 т в 2023 году. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные таможни Казахстана.

Из завезенных цветов наибольшую долю составили розы — на них пришлось 97% отгрузок. Также было отгружено 124,4 т гвоздик, 6,8 т орхидей, 612,4 т хризантем и 22,1 т лилий.

Среди непродовольственных растений цветы занимают 94% всех отгрузок из Казахстана в Россию. На втором месте находятся луковицы и клубни растений (более 1 тыс. т), а на третьем — ветки и листья для декора и составления букетов (281,3 т).

Таким образом, Казахстан почти сравнялся с Нидерландами по поставкам цветов в Россию — за 11 месяцев 2024 года королевство отгрузило в Россию 32 тыс. т цветов, напомнили «РИА Новости».

В конце января Shopper’s сообщил, что цены на тюльпаны у российских и зарубежных поставщиков выросли на 20–25% за год из-за повышения импортных пошлин и удорожания луковиц из Нидерландов. По словам участников рынка, последнее связано с неурожаем в королевстве, где в 2024 году произвели всего 3 млрд луковиц против 4,5 млрд годом ранее.

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