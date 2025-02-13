Российские франшизы нарастили присутствие за рубежом
Российские франшизы наращивают присутствие на международном рынке, включая постсоветское пространство, с привлечением местных партнеров в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Franshiza.ru.
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Согласно им, к концу 2024 года около 43% российских брендов, работающих в том числе по системе франчайзинга, открыли свои заведения за пределами России с помощью привлечения местных партнеров. Годом ранее этот показатель составлял 31%. Прирост связан с активным выходом отечественных компаний на международные рынки, отмечают аналитики.
Как показал опрос, проведенный среди держателей франшиз, 34% предпринимателей планируют выход на рынок Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. Примерно 9% респондентов выразили интерес к развитию бизнеса в «дружественных странах» — ОАЭ, Турции и Китае.
Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отметила, что большинство российских франчайзеров, стремящихся развивать бизнес за границей, выбирают страны, которые сохраняют прочные экономические отношения с Россией. Среди таких государств она выделила Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Армению.
Еще 17% опрошенных заявили, что рассмотрят возможность выхода на новые зарубежные рынки при условии наличия заинтересованных местных партнеров.
Исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Юрий Михайличенко подчеркнул, что в странах, где российские предприниматели стремятся закрепиться, наибольшим спросом пользуются объекты продуктовой розницы и общественного питания, включая небольшие кофейни.
Франчайзинг активно растет и внутри России, выяснили аналитики Franshiza.ru. В 2024 году оборот сектора увеличился на 17% по сравнению с предыдущими годами, достигнув 3,72 трлн рублей. Число действующих франшиз выросло на 12%, составив 3,9 тыс.
Ранее в «Авито» подсчитали, что в 2024 году спрос на приобретение франшиз в России вырос на 26% год к году. При этом интерес к готовому бизнесу в прошлом году упал на 9% в годовом выражении. В компании это связывают с уменьшением доступности кредитования — покупка франшизы, как правило, предполагает меньшие инвестиции, чем готовый бизнес.
Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock / FOTODOM
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