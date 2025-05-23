В Узбекистане запустили ресторанный гид Ultima Guide
Ресторанный гид Ultima Guide начал свою работу в Ташкенте, который стал первым городом за пределами России, где представлен этот сервис. Информацией с Русбейс поделилась «Яндекс Еда».
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Yandex Uzbekistan собрал лучшие заведения с использованием нейросетевых технологий. В процессе формирования списка нейросеть проанализировала более 3 тыс. заведений в Ташкенте по более чем 100 критериям, включая количество заказов, отзывы на «Яндекс Картах» и посещаемость. Затем за претендентов проголосовали 4,5 тыс. пользователей Yandex Go и 39 независимых экспертов, таких как рестораторы и гастрокритики. В результате в топ-20 вошли заведения, представляющие разнообразные кухни, включая OBI Hayot и The Choyxona с национальной кухней, а также Basilic и La Mer с европейскими предложениями.
Результаты голосования были опубликованы 22 мая в Hilton Tashkent City, и информация о лучших ресторанах доступна на сайте Ultima Guide и в приложении Yandex Go в Узбекистане. Гид будет обновляться ежегодно, предоставляя жителям Ташкента и гастротуристам, в том числе из России, актуальные рекомендации.
- В прошлом году «Яндекс Еда» выпустила аналогичный гид для Санкт-Петербурга. Сервис собрал 50 лучших заведений города, которые также отбирались с помощью нейросети, голосования среди экспертов и пользователей.
Фото на обложке: JpegPhotographer / Shutterstock / FOTODOM
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