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«Яндекс Еда» выпустила ресторанный гид с 50 лучшими заведениями Санкт-Петербурга

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Сервис «Яндекс Еда» выпустил ресторанный гид Ultima Guide для Санкт-Петербурга, говорится в сообщении компании. В нем собраны 50 лучших заведений города.

«Яндекс Еда» выпустила ресторанный гид с 50 лучшими заведениями Санкт-Петербурга

Сервис выбрал места с помощью нейросети, а также голосования среди экспертов и пользователей.

В гид попали такие флагманы ресторанного рынка, как Birch, Harvest, Bourgeois Bohemian, Duo. В топе есть также Tandoor — один из старейших индийских ресторанов города, который работает уже 25 лет.

В список также вошли два заведения от локальных барных мейджоров — мексиканская Paloma Cantina команды El Copitas и неоновая лапшичная Ultramen от Perfect Bars Team.

 

«Яндекс Еда»

Топ петербургских ресторанов доступен в новом разделе «Гид» приложения «Яндекс Еды», а также на сайте «Открытая кухня» и в «Яндекс Картах» по запросу «Ультима гид» и под одноименной кнопкой в меню.

В марте Ultima Guide появился в Москве, в него также включили 50 лучших ресторанов города.

Фото на обложке: Unsplash

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