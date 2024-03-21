«Яндекс Еда» добавила путеводитель по кафе и ресторанам

В «Яндекс Еда» появился путеводитель по заведениям, который поможет выбрать ресторан или кафе в офлайне. Для рестораторов это новая возможность для взаимодействия с клиентами. А пользователи смогут забронировать столик в понравившемся заведении прямо внутри сервиса. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Новый экспериментальный сценарий вынесли в приложении в отдельную вкладку «Гид», которая отобразится после обновления.

Какие возможности предлагает «Гид» в «Яндекс Еде»

В сервисе есть фильтры, можно настроить поиск по национальным кухням или конкретным блюдам, наличию караоке, детскому меню. Приложение подскажет ресторан для ужина или заведение для ланча.

Нейросеть внутри сервиса анализирует историю поиска, данные о посещениях и часто используемые фильмы. На основе этого алгоритм предложит именно те заведения, которые с наибольшей вероятностью удовлетворят запрос пользователя.

В сервисе также есть возможность сохранять понравившиеся места. В будущем пользователи смогут составлять собственные списки заведений, чтобы делиться ими с друзьями.

Также если забронировать через «Гид» столик, в «Яндекс Карты» сразу проложат маршрут. А для ресторанов «Гид» — это дополнительный источник трафика.

В путеводителе также есть подборка из 50 лучших ресторанов Москвы. В основе Ultima Guide лежит нейросеть и голоса пользователей и экспертов. Путеводитель содержит информацию о более чем 75 тыс. ресторанов и кафе — это порядка 80% от всех заведений по всей стране.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock