Yandex запустил маркетплейс в Узбекистане

Ассортимент. Ее представитель уточнил, что Узбекистан стал первой страной после России, где заработал маркетплейс, связанный с экосистемой «Яндекса». На Market можно купить электронику, бытовую технику, одежду, товары для дома, красоты и ремонта. Площадка позволяет сравнивать продукцию по характеристикам и стоимости. Также на платформе есть рекомендательная лента с персонализированными подборками товаров.

Доставка. Заказы доставляют в пункты выдачи или курьерами — сейчас работают 60 ПВЗ, а до конца 2025 года их число вырастет до 250. Кроме того, на Market есть доставка «по клику», когда заказ поступает на ближайший мини-склад, а покупатель может получить его в удобное для него время. К доставке «по клику» можно добавить продукты и другие товары из сервиса Lavka (аналог «Яндекс Лавки») — их привезут вместе с заказом из Market.

Оплата заказа на маркетплейсе происходит при оформлении онлайн-заказа, а также наличными или картой при получении в пункте выдачи. Пользователи также могут купить продукцию в рассрочку с помощью сервиса Yandex Split.

В Узбекистане также работают другие сервисы «Яндекса». Например, в 2022 году компания начала продавать умные колонки в этой стране, а в 2024-м запустила аренду электросамокатов.

Фото на обложке: Ilyas Kalimullin / Shutterstock / FOTODOM