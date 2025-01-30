Нацбанк Казахстана изучит возможность выпуска стейблкоина

В Нацбанке Казахстана изучают возможность введения стейблкоина как инвестиционного инструмента. Об этом на брифинге в сенате сообщил зампред регулятора Берик Шолпанкулов, передает агентство «Sputnik Казахстан».

«Мы пока выстроили первое видение: встречались с участниками рынка, кто может внести какие предложения, ждем и в рамках "регуляторной песочницы" будем адаптировать. После "регуляторной песочницы" уже правоприменительную часть в законе изложим. Предположительно проект закона мы предложим в августе 2025 года», — заявил Шолпанкулов.

Регуляторная песочница представляет собой особый правовой режим для экспериментального внедрения технологий, которые в данный момент не регулируются действующим законодательством. Шолпанкулов отметил, что такой режим даст возможность покупать и продавать цифровые финансовые активы без регистрации на бирже.

При этом зампред Нацбанка подчеркнул, что цифровые криптоактивы не станут средством платежа. Стейблкоин же, как надеется Шолпанкулов, можно будет использовать как один из инструментов для инвестиций.

В конце января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости срочного создания инфраструктуры для легального обращения цифровых активов, включая криптовалюты. Сейчас операции с криптовалютами в стране разрешены только на лицензированных биржах Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), например, на Binance и Bybit.

В октябре в Агентстве финансового мониторинга Казахстана заявили, что в стране есть спецподразделения, которые занимаются борьбой с нелегальным оборотом в сфере цифровых активов. С начала 2024 года в Казахстане было ликвидировано 19 криптообменников с общим оборотом более $60 млн.