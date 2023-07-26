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Ozon начал строительство крупнейшего в Казахстане логистического хаба

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon начал строительство своего крупнейшего логистического комплекса в Казахстане, сообщила компания. Его площадь составит 42 тыс. кв. метров, он станет третьим логистическим центром маркетплейса в стране.

Ozon начал строительство крупнейшего в Казахстане логистического хаба

Объем инвестиций в строительство нового комплекса составит 15 млрд тенге. Строительство продлится в течение года. По мере развития бизнеса компании в регионе Ozon планирует запускать вторую и третью очереди объекта. 

Фулфилмент-центр Ozon в Алматы будет осуществлять полный цикл «производства» онлайн-заказов локальных продавцов — от приема товаров для хранения до формирования посылки и отправки ее клиенту. 

В Ozon называют строительство логистического объекта «инвестициями в поддержку местного предпринимательства». Отмечается, что запуск первой очереди объекта позволит создать 2 тыс. новых рабочих мест в регионе.

Фото на обложке: Unsplash

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