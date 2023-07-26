Ozon начал строительство крупнейшего в Казахстане логистического хаба

Ozon начал строительство своего крупнейшего логистического комплекса в Казахстане, сообщила компания. Его площадь составит 42 тыс. кв. метров, он станет третьим логистическим центром маркетплейса в стране.
Объем инвестиций в строительство нового комплекса составит 15 млрд тенге. Строительство продлится в течение года. По мере развития бизнеса компании в регионе Ozon планирует запускать вторую и третью очереди объекта.
Фулфилмент-центр Ozon в Алматы будет осуществлять полный цикл «производства» онлайн-заказов локальных продавцов — от приема товаров для хранения до формирования посылки и отправки ее клиенту.
В Ozon называют строительство логистического объекта «инвестициями в поддержку местного предпринимательства». Отмечается, что запуск первой очереди объекта позволит создать 2 тыс. новых рабочих мест в регионе.
- В последнее время Ozon активно наращивает свою логистическую инфраструктуру в Казахстане. В начале 2023 года компания открыла свой первый фулфилмент-центр в Казахстане, расположенный в Астане. Общая площадь объекта составляет 10 тыс. кв. м., и он вмещает до 700 тыс. различных товаров в любых категориях.
- Позднее Ozon открыл второй логистический центр в Казахстане, на этот раз в Алматы. Мощности этого центра хватает для обработки до 80 тыс. заказов в сутки, и он вмещает более 700 тыс. товаров.
Фото на обложке: Unsplash
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