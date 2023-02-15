Ozon открыл первый логистический центр в Казахстане

Ozon запустил первый фулфилмент-центр в Казахстане, сообщила компания. В нем казахстанские продавцы смогут размещать свои товары и продавать их в Россию.

В результате открытия складского комплекса Ozon планирует сократить сроки доставки заказов в Россию в 1,5 раза — до 10 дней.

Фулфилмент-центр располагается в Астане, там происходит приемка товаров, хранение и формирование посылкок. Общая площадь объекта составляет 10 тыс. кв. м., он вмещает до 700 тыс. различных товаров в любых категориях — от продуктов питания до электроники и строительных материалов. Мощности логистического центра позволяют обрабатывать не менее 24 тыс. заказов в сутки.

Ozon начал наращивать присутствие в Казахстане со второй половины 2021 года. В настоящее время логистическая инфраструктура Ozon в регионе состоит из двух сортировочных центров в Алматы и Астане, а также насчитывает около 50 брендированных пунктов выдачи заказов. В феврале 2022 года компания запустила собственную курьерскую доставку в Алматы, Астане и Караганде.

Фото на обложке: Ozon