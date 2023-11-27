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К 2030 году России понадобится 70 тыс. ИИ-специалистов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году объем российского рынка искусственного интеллекта (ИИ) превысил 650 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в 2021 году. С развитием отрасли растет и потребность в специалистах по ИИ, пишут «Ведомости».

К 2030 году России понадобится 70 тыс. ИИ-специалистов

По предварительным прогнозам правительства, уже к 2030 году искусственный интеллект будет внедрен в 95% отраслей российской экономики и стране потребуется 70 тыс. специалистов в этой области. Сейчас вузы выпускают 3000 разработчиков, дата-сайентистов, инженеров машинного обучения. 

Эксперты говорят, что самый большой вызов — недостаток преподавательских кадров для реализации программ в ИИ-сфере в регионах. Повышение квалификации не решит полностью проблемы, для этого понадобятся и другие меры господдержки. Например, привлечь ведущих ИИ-специалистов для запуска элитных образовательных программ в областных вузах.

  • В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев оценил количество уехавших из России IT-специалистов в 100 тыс. человек, что составляет 10% от их общего числа. Шадаев отмечал, что 80% айтишников продолжали работать на российские компании, находясь при этом не в России.
  • В феврале 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Россию вернулись 60% ранее уехавших из нее IT-специалистов. Они работают на тех же предприятиях, на которых работали до отъезда из страны. 

Фото на обложке: Unsplash

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