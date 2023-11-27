Binance трансформируют из «неуправляемого» стартапа в традиционную финансовую организацию

Новый глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance объявил о трансформации компании. Из «неуправляемого» стартапа сделают традиционную финансовую организацию, заявил Ричард Тенг. По его словам, это принесет пользу в долгосрочной перспективе.

Новый гендиректор Binance Ричард Тенг объявил, что структуру бизнеса криптобиржи ждет трансформация. Об этом сообщило издание Fortune.

По словам Тенга, из неуправляемого стартапа Binance превратится в традиционную финансовую организацию. У нее появится совет директоров, физический адрес, финансовая деятельность станет прозрачной. Тенг уточнил, что в долгосрочной перспективе компания получит от этого пользу.

Гендиректор Binance указал на силу бизнеса компании, поскольку она работает без заемных средств и получает высокую выручку и прибыль.

22 ноября основатель Binance Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора в рамках урегулирования конфликта с властями США. До этого события Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Binance и ее основателю 13 обвинений, в том числе в отмывании денег.

Binance признала свою вину и должна выплатить штраф на сумму $4,3 млрд. На фоне этих новостей криптоинвесторы только за одни сутки 23 ноября вывели с биржи Binance $956 млн.

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