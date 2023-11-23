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Инвесторы за одни сутки вывели с криптобиржи Binance $956 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Криптоинвесторы за одни сутки вывели с биржи Binance $956 млн. Масштабный отток средств случился после того, как компания признала вину в нарушении санкций, а ее основатель Чанпэн Чжао ушел в отставку в рамках сделки с американскими властями.

Инвесторы за одни сутки вывели с криптобиржи Binance $956 млн

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась с масштабным оттоком средств инвесторов. Только за последние сутки они вывели с криптобиржи $956 млн, сообщил Reuters.

Единовременный отток такой суммы не является значительным для Binance, объем активов которой составляет $65 млрд, посчитали специалисты аналитической платформы Nansen.

Инвесторы начали выводить деньги с Binance после того, как биржа признала вину в нарушении санкций и несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Компания должна выплатить штраф в размере $4,3 млрд в рамках мирового соглашения с властями США.

На фоне обвинений глава и основатель Binance Чанпэн Чжао подал в отставку. После его ухода биржу возглавил старший исполнительный директор Ричард Тенг.

Фото на обложке: Grey82 / Shutterstock

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