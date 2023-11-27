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Силовики пришли с обысками к производителю «Живого» пива — РБК

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

На Ипатовском пивоваренном заводе (выпускает пиво «Живое», лимонады и энергетики Mirax) проходят выемка документов и обыски. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Силовики пришли с обысками к производителю «Живого» пива — РБК

По данным издания, действия силовиков направлены на выявление схемы скрытого производства. Близкий к правоохранительным органам источник сообщил, что обыски и выемку проводит ФСБ. Это же подтвердил источник, знакомый с подготовкой оперативных мероприятий.

«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», — цитирует одного из собеседников РБК.

Завод производит пиво под брендами «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово», а также лимонады и энергетики Mirax. По собственным данным завода, продукция поставляется в «Перекресток», «МЕТРО», «Пятерочку», «Ленту» и «Магнит».

Компания на 100% принадлежит бизнесмену Михаилу Харину, он же является гендиректором и владеет трейдерской структурой «Продбизнес» (специализируется на оптовой торговле напитками).

Фото на обложке: Unsplash

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