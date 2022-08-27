Мексика наращивает импорт из РФ, стоимость дач растет, проблемы с RuStore: главное для бизнеса 27 августа

Не поддержавшая антироссийские санкции Мексика импортирует теперь из России на 21% больше товаров. В РФ тем временем растет стоимость частных домов. Пользователи сталкиваются с проблемами со скачанными из RuStore приложениями А мы продолжаем следить за ключевыми событиями в мире бизнеса.
- Мексика, не поддержавшая антироссийские санкции, нарастила импорт из России. В январе-июне 2022 года он составил $1,19 млрд, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 года. А непосредственно в июне стал самым высоким в текущем году ($275,4 млн).
- Стоимость частных домов и дач в среднем по России выросла на 20-35% из-за роста стоимости стройматериалов и работы. Эксперты рынка ожидают, что осенью (в самый сезон) цены подрастут еще на 7-8%.
- Немецкий автоконцерн Audi намерен поставлять двигатели для «Формулы-1». Команда, с которой будет сотрудничать компания, будет названа к концу 2022 года (предполагается, что это будет Sauber), сами поставки начнутся с 2026 года.
- Аукционный дом Christies's получил права на коллекцию картин сооснователя Microsoft Corp Пола Аллена, которую намерен продать минимум за $1 млрд (в коллекции 150 работ).
- Ряд приложений, скачанных с RuStore на смартфоны без сервисов Google, работают со сбоями (не показывают геолокацию, не поддерживают голосовой ввод и пр.). Жалобы пользователей проанализировал и подтвердил «Коммерсант». VK призывает компании переходить на российские аналоги, но игроки рынка вынуждены признать, что таких попросту нет.
Материал дополняется.
Фото на обложке: Andrew Schultz / Unsplash
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