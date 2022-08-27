Не поддержавшая антироссийские санкции Мексика импортирует теперь из России на 21% больше товаров. В РФ тем временем растет стоимость частных домов. Пользователи сталкиваются с проблемами со скачанными из RuStore приложениями А мы продолжаем следить за ключевыми событиями в мире бизнеса.

Мексика наращивает импорт из РФ, стоимость дач растет, проблемы с RuStore: главное для бизнеса 27 августа