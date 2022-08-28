Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Запрет предпродажи iPhone 14 на «Авито» и бум «сухого туризма» в Европе: главное для бизнеса 28 августа

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«Авито» начал блокировать объявления о предпродаже iPhone 14 из-за высокого риска обмана пользователей, АТОР сообщает о буме «сухого туризма» в Европе, а в России может возникнуть дефицит жестяных крышек для банок с детским питанием. Эти и другие бизнес-новости — в дайджесте RB.

Запрет предпродажи iPhone 14 на «Авито» и бум «сухого туризма» в Европе: главное для бизнеса 28 августа

Мир

  • В Европейском центральном банке заявили, что странам Европы придется пойти на существенные «жертвы», чтобы справиться с растущей инфляцией. В частности, ЕЦБ готов пойти на дальнейшее повышение ключевой ставки.
  • Welt am Sonntag: власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации Gazprom Germania — бывшей немецкой дочки «Газпрома».

Россия

  • Режиссер Александр Сокуров рассказал «РИА Новости», что без международных фестивалей и обмена опытом российское кино начнет деградировать и превратится в «серую массу».

Бизнес

  • «Авито» начал блокировать объявления с предзаказом iPhone 14. Как рассказали «Газете Ru» в пресс-службе компании, решение принято из-за высокого риска обмана пользователей, ведь подобные объявления с продажей товаров, которых пока нет ни в России, ни в мире.
  • Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой увеличить господдержку производства жести в стране. Из-за нехватки белой жести возник дефицит жестяных крышек для банок с детским питанием.

Туризм

  • АТОР: засуха в Европе привела к буму «сухого туризма». После обмеления водоемов на поверхности появились культурные и исторические объекты, которые были долгое время скрыты от глаз.
  • Франция и Германия намерены продолжить выдачу шенгенских виз россиянам, «не связанных с правительством». Например, студентам, людям искусства, ученым и другим.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
  2. 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  3. 3 Чем e-commerce заменить зарубежные сервисы PIM для хранения данных о товарах
  4. 4 Банки смогут продавать россиянам полученные не только от физлиц доллары и евро
  5. 5 Мексика наращивает импорт из РФ, стоимость дач растет, проблемы с RuStore: главное для бизнеса 27 августа
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Выступление главы ФРС США обрушило фондовый рынок и лишило бизнес-лидеров миллиардов

Колонки

Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?

Колонки

9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний

Истории

«Эта стратегия больше похожа на спам»: история успеха и провала интернет-магазина распродаж Wish

Истории

Ученые смогли вырастить вторую печень внутри живого организма — и готовятся к испытаниям на добровольцах