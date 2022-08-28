«Авито» начал блокировать объявления о предпродаже iPhone 14 из-за высокого риска обмана пользователей, АТОР сообщает о буме «сухого туризма» в Европе, а в России может возникнуть дефицит жестяных крышек для банок с детским питанием. Эти и другие бизнес-новости — в дайджесте RB.

Запрет предпродажи iPhone 14 на «Авито» и бум «сухого туризма» в Европе: главное для бизнеса 28 августа