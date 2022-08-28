Запрет предпродажи iPhone 14 на «Авито» и бум «сухого туризма» в Европе: главное для бизнеса 28 августа

Ахмед Садулаев
«Авито» начал блокировать объявления о предпродаже iPhone 14 из-за высокого риска обмана пользователей, АТОР сообщает о буме «сухого туризма» в Европе, а в России может возникнуть дефицит жестяных крышек для банок с детским питанием. Эти и другие бизнес-новости — в дайджесте RB.
Запрет предпродажи iPhone 14 на «Авито» и бум «сухого туризма» в Европе: главное для бизнеса 28 августаАхмед Садулаев
Мир
- В Европейском центральном банке заявили, что странам Европы придется пойти на существенные «жертвы», чтобы справиться с растущей инфляцией. В частности, ЕЦБ готов пойти на дальнейшее повышение ключевой ставки.
- Welt am Sonntag: власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации Gazprom Germania — бывшей немецкой дочки «Газпрома».
Россия
- Режиссер Александр Сокуров рассказал «РИА Новости», что без международных фестивалей и обмена опытом российское кино начнет деградировать и превратится в «серую массу».
Бизнес
- «Авито» начал блокировать объявления с предзаказом iPhone 14. Как рассказали «Газете Ru» в пресс-службе компании, решение принято из-за высокого риска обмана пользователей, ведь подобные объявления с продажей товаров, которых пока нет ни в России, ни в мире.
- Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой увеличить господдержку производства жести в стране. Из-за нехватки белой жести возник дефицит жестяных крышек для банок с детским питанием.
Туризм
- АТОР: засуха в Европе привела к буму «сухого туризма». После обмеления водоемов на поверхности появились культурные и исторические объекты, которые были долгое время скрыты от глаз.
- Франция и Германия намерены продолжить выдачу шенгенских виз россиянам, «не связанных с правительством». Например, студентам, людям искусства, ученым и другим.
Фото: Unsplash
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