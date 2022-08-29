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Бизнес просит продлить «серый» импорт, Ericsson закроет офис в России: главные новости 29 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: государственная система проверки абонентов, компании просят продлить параллельный импорт, Ericsson закроет представительство в России до конца года и другие события 29 августа.

Бизнес просит продлить «серый» импорт, Ericsson закроет офис в России: главные новости 29 августа

Россия

  • Доработан законопроект о создании единой информационной системы проверки данных абонентов. Его должны обсудить на осенней сессии госдумы.

Бизнес

  • Ассоциация компаний интернет-торговли готовит письмо в Минпромторг с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год. 
  • H&M вновь заработал в красноярской «Планете». Информация об этом появилась в паблике ТРЦ. В Красноярске H&M был закрыт с марта 2022 года.
  • В первые семь месяцев года россияне взяли мебель и технику в кредит 2,57 млн раз на общую сумму 129,1 млрд рублей. Это почти на треть меньше, чем в 2021.
  • Мобильный трафик на онлайн-курсы по IT и иностранным языкам вырос на 80% в 2022 году. Рынок онлайн-образования вырос на 3-15% с начала года, по итогам года рост рынка ДПО может составить 20-30%.
  • Дочерняя компания АФК «Система» Sitronics Group приобрела более 50% акций российской компании Emperium, производящей суда на электротяге.
  • Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson закроет представительство в России до конца года. Компания сократит всех сотрудников, в том числе осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи. 

Финансы

  • Россияне в июле активнее брали карты с овердрафтом — выдача увеличилась на 26,3%. Это произошло благодаря перетоку зарплатных проектов бывших зарубежных компаний. Сумма выдач выросла до 1,43 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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