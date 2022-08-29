RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: государственная система проверки абонентов, компании просят продлить параллельный импорт, Ericsson закроет представительство в России до конца года и другие события 29 августа.

Бизнес просит продлить «серый» импорт, Ericsson закроет офис в России: главные новости 29 августа