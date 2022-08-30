Предзаказ на iPhone 14, рейтинг регионов: главные новости 30 августа

Карина Пардаева
Туристическую визу в Финляндию россияне смогут получить только в четырех городах, сокращение ввоза серверов, предзаказ iPhone 14 и другие новости 30 августа — в дайджесте RB.
Предзаказ на iPhone 14, рейтинг регионов: главные новости 30 августаКарина Пардаева
Россия
- Документы на туристические визы в Финляндию россияне смогут подавать только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. И только по понедельникам. В МИД Финляндии также уточнили: если подать заявление в неправильной категории или запросить турвизу в день, когда заявления не принимаются, придется забронировать новое время и подать документы в правильный день.
- В России создадут новый рейтинг развития регионов по 54 критериям. Субъекты будут оценивать по востребованности научных разработок и объемам финансирования науки.
- Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и вдвое снизить страховые взносы для проектов импортозамещения. Стимулировать приобретение продукции планируется через субсидирование закупок и госзаказ.
- Минцифры планирует добавить программно-аппаратные комплексы в реестр российского ПО. На данный момент речь идет только о ПАК для защиты от несанкционированного доступа к информации и ПАК для искусственного интеллекта, следует из документа.
Бизнес
- Во втором квартале 2022 года ввоз в Россию серверов сократился в 4–5 раз, несмотря на легализацию параллельного импорта. Поставки такого оборудования в июне по сравнению с февралем упали в денежном выражении на 79%.
- Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia уходит из России.
- Ритейлеры организуют предзаказ на iPhone 14. За его оформление до официальной презентации гаджета придется заплатить 50 тыс. рублей. За эту сумму «М.Видео-Эльдорадо» предлагает клиентам приобрести сертификат на покупку смартфона одними из первых.
Транспорт
- Власти разрешили авиакомпаниям использовать часть закрытого воздушного пространства на юге России, чтобы сократить время полетов в Сочи и Турцию. Перевозчики смогут осуществлять не более 15 рейсов в час в каждую сторону.
Фото на обложке: Unsplash
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