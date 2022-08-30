Туристическую визу в Финляндию россияне смогут получить только в четырех городах, сокращение ввоза серверов, предзаказ iPhone 14 и другие новости 30 августа — в дайджесте RB.

Предзаказ на iPhone 14, рейтинг регионов: главные новости 30 августа