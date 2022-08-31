RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса: смягчение уголовного наказания за неуплату налогов, осенью вырастет курс доллара, иранские авто на российских дорогах и другие события 31 августа.

Смягчение уголовного наказания за неуплату налогов, рост курса доллара: главные новости 31 августа