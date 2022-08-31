Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Смягчение уголовного наказания за неуплату налогов, рост курса доллара: главные новости 31 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса: смягчение уголовного наказания за неуплату налогов, осенью вырастет курс доллара, иранские авто на российских дорогах и другие события 31 августа.

Смягчение уголовного наказания за неуплату налогов, рост курса доллара: главные новости 31 августа

Россия

  • В Госдуму скоро внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов. Авторы документа предлагают перевести преступления, связанные с неуплатой налогов, в категорию средней тяжести, а также закрывать уголовное дело, если задолженность погашена.

Финансы

  • Банки отказали в кредитных каникулах половине обратившихся клиентов.
  • Примерно половина россиян считает, что в ближайшие месяцы у них вырастут расходы на продукты питания. Еще треть ожидает сокращения своих трат на одежду, обувь, бытовую технику и электронику.
  • В сентябре в России активизируется валютный рынок и курс доллара вырастет до отметки 65-70 рублей. Главным фактором роста американской валюты может стать стоимость нефти.

Бизнес

  • Крупные ритейлеры могут завышать цену на официально ввезенные iPad на 100 тыс. рублей. Цена на девайс складывается из нескольких факторов.
  • Продажи лекарств в аптеках по всей России в июле в натуральном выражении сократились на 17%, впервые с начала года снизился и оборот фармрозницы.

Транспорт

  • В России могут появиться иранские марки автомобилей Iran Khodro и Saipa с моделями Tara и Shahin. За пять лет они могут занять до 10% авторынка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Экономист «Альфа-банка» спрогнозировала курс доллара на сентябрь
  2. 2 Есть три пути: куда инвестору вложить деньги, чтобы они не сгорели через пять лет
  3. 3 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
  4. 4 Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?
  5. 5 «Думали, что быстро выйдем на стабильный доход, но оказались в убытке»: 6 ошибок, которые стоит учесть на старте
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ