Смягчение уголовного наказания за неуплату налогов, рост курса доллара: главные новости 31 августа

Карина Пардаева
RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса: смягчение уголовного наказания за неуплату налогов, осенью вырастет курс доллара, иранские авто на российских дорогах и другие события 31 августа.
Смягчение уголовного наказания за неуплату налогов, рост курса доллара: главные новости 31 августаКарина Пардаева
Россия
- В Госдуму скоро внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов. Авторы документа предлагают перевести преступления, связанные с неуплатой налогов, в категорию средней тяжести, а также закрывать уголовное дело, если задолженность погашена.
Финансы
- Банки отказали в кредитных каникулах половине обратившихся клиентов.
- Примерно половина россиян считает, что в ближайшие месяцы у них вырастут расходы на продукты питания. Еще треть ожидает сокращения своих трат на одежду, обувь, бытовую технику и электронику.
- В сентябре в России активизируется валютный рынок и курс доллара вырастет до отметки 65-70 рублей. Главным фактором роста американской валюты может стать стоимость нефти.
Бизнес
- Крупные ритейлеры могут завышать цену на официально ввезенные iPad на 100 тыс. рублей. Цена на девайс складывается из нескольких факторов.
- Продажи лекарств в аптеках по всей России в июле в натуральном выражении сократились на 17%, впервые с начала года снизился и оборот фармрозницы.
Транспорт
- В России могут появиться иранские марки автомобилей Iran Khodro и Saipa с моделями Tara и Shahin. За пять лет они могут занять до 10% авторынка.
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