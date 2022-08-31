В России планируют смягчить уголовное наказание для бизнеса за неуплату налогов

В Госдуму скоро внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов. Поправки в УК и УПК РФ подготовили депутаты и сенаторы.
Авторы документа предлагают перевести преступления, связанные с неуплатой налогов, в категорию средней тяжести, а также закрывать уголовное дело, если задолженность погашена, узнали «Известия».
Новые нормы также предусматривают:
- снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов;
- снижение с семи до пяти лет максимального наказания за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества.
Эксперты считают, что нормы будут приняты, так как поручение о декриминализации ряда нарушений бизнеса ранее дал президент.
В июле Владимир Путин поручил кабмину и Верховному суду провести декриминализацию некоторых нарушений со стороны бизнесменов. Он также предложил пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу.
Фото на обложке: Unsplash
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