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В России планируют смягчить уголовное наказание для бизнеса за неуплату налогов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Госдуму скоро внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов. Поправки в УК и УПК РФ подготовили депутаты и сенаторы.

В России планируют смягчить уголовное наказание для бизнеса за неуплату налогов

Авторы документа предлагают перевести преступления, связанные с неуплатой налогов, в категорию средней тяжести, а также закрывать уголовное дело, если задолженность погашена, узнали «Известия».

Новые нормы также предусматривают:

  • снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов;
  • снижение с семи до пяти лет максимального наказания за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества.

Эксперты считают, что нормы будут приняты, так как поручение о декриминализации ряда нарушений бизнеса ранее дал президент.

В июле Владимир Путин поручил кабмину и Верховному суду провести декриминализацию некоторых нарушений со стороны бизнесменов. Он также предложил пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу.

Фото на обложке: Unsplash

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