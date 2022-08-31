В Госдуму скоро внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов. Поправки в УК и УПК РФ подготовили депутаты и сенаторы.

В России планируют смягчить уголовное наказание для бизнеса за неуплату налогов