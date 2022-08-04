Минюст предложил законодательно отменить наказание по УК РФ за ведение бизнеса без регистрации

Министерство юстиции предложило отменить наказание по уголовным статьям за ведение бизнеса без регистрации. Также из УК РФ предлагается исключить три экономические статьи. Инициатива способствует улучшению делового климата, считают в ведомстве.

Предложение Минюста опубликовано на сайте ведомства.

Министерство юстиции предлагает исключить из уголовного кодекса РФ три статьи с наказанием за внесение ложных сведений в межевой план, заключение незаконных сделок с недвижимостью и уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах.

Наказание по УК РФ за ведение предпринимательской деятельности без регистрации предлагается отменить.

В Минюсте считают, что изменения в законодательство будут способствовать улучшению делового климата и минимизируют риски необоснованного уголовного преследования предпринимателей.

В марте Минюст предложил ввести для бизнеса скидку 50% на штрафы в случае его уплаты в течение 20 дней. Также разработанным законопроектом предлагается наделить бизнес-омбудсменов в регионах правом участвовать в делах об административном правонарушении в предпринимательской деятельности в качестве защитника.

Фото на обложке: rpn.gov