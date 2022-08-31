На дорогах России могут появиться автомобили из Ирана

В России могут появиться иранские марки автомобилей Iran Khodro и Saipa с моделями Tara и Shahin. За пять лет они могут занять до 10% авторынка, спрогнозировали эксперты «Открытие Авто».

У этих компаний есть шанс стать альтернативой «народным» маркам в доступном сегменте, например, «АвтоВАЗу». Это станет возможным после организации местного производства и государственной поддержки, передает агентство «Прайм».

На автовыставку в Москве Iran Khodro и Saipa привозили два варианта новинок — оба седана, рассказали специалисты.

Новый седан Iran Khodro Tara построен на базе платформы Peugeot 301. Размерами модель чуть больше Kia Rio и Hyundai Solaris, оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил, к нему полагается 6-ступенчатый "автомат", разгоняющий седан до 190 км/ч.

Saipa же презентовала четырехдверку Shahin, в основе которой старая платформа Toyota из 90-х. Размеры модели в габаритах перечисленных корейских автопроизводителей, двигатель — 1,5 турболитра мощностью 110 лошадиных сил.

В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном упрощенном порядке ввоза автомобилей из-за границы. Из обязательных требований убрали пункт об оснащении машины системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. Предполагается, что к этому моменту производители «смогут перенастроить логистические цепочки».

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