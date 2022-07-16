Правительство временно упростило регистрацию ввозимых из-за рубежа авто

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном упрощенном порядке ввоза автомобилей из-за границы. Из обязательных требований убрали пункт об оснащении машины системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Об этом сообщается на сайте правительства России.

Для водителя устройство представляет собой кнопку внутри салона авто, с помощью которой можно вызвать экстренные службы в случае аварии. До сих пор без этой системы машину нельзя было ввезти в Россию и поставить на учет в ГИБДД.

В сообщении говорится, что у российских производителей систем вызова экстренных служб «возникли перебои с комплектующими из-за санкций недружественных государств».

Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. Предполагается, что к этому моменту производители «смогут перенастроить логистические цепочки».

В середине июня начались продажи автомобиля Lada Granta Classic ’22, созданного без использования иностранных комплектующих. Сообщалось, что владельцы «антикризисной» машины подписывают документ о том, что они приобретают авто без системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

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