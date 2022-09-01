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Расходы на антикризисные меры в 1 трлн рублей, мобильное приложение ivi: главные новости 1 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Италия арестовала виллы российского миллиардера Вячеслава Контора, США ограничили продажи некоторых чипов в Россию, регионы оценили расходы на антикризисные меры в 1 трлн рублей и другие новости 1 сентября — в дайджесте RB.RU.

Расходы на антикризисные меры в 1 трлн рублей, мобильное приложение ivi: главные новости 1 сентября

Мир

  • Италия арестовала 11 вилл российского миллиардера, совладельца производителя удобрений «Акрон», Вячеслава Кантора. Среди арестованной недвижимости в том числе виллы, купленные у матери и брата бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
  • США ограничили продажи некоторых чипов в Россию и Китай. Суперкомпьютеры с чипами компаний используются при работе с приложениями, применяющимися для разработки оружия и сбора разведданных. 

Россия

  • Минцифры хочет внести изменения в законодательство о госзакупках, чтобы принадлежащие офшорам компании могли работать на рынке госзаказа. 
  • Две трети регионов России оценили расходы на антикризисные меры в 1 трлн рублей.В регионах опасаются, что выделенных федеральным центром средств не хватит для реализации антикризисных программ, а выпадающие доходы — около 70 млрд рублей — окажутся больше нынешней оценки.

Бизнес

  • Спрос на презервативы в России с января упал и в аптеках , и в торговых сетях — на 16,4% и 6,6% год к году. Аналитики среди причин снижения называют экономию на расходах, переход на альтернативные каналы продаж и сами средства контрацепции, а также — спад сексуальной активности россиян.
  • На «Авито», Ozon, Plati.ru появились предложения с помощью по покупке игр ушедших из России издателей. Среди них — The Last Of Us Part I от Sony, FIFA 23 от Electronic Arts и др.

Транспорт

  • Треть обязательных пунктов проверки при техосмотре автомобилей отменили в России — с 82 до 55.

Сервисы

  • Ivi запустит мобильную подписку, как у Netflix. Стоимость составит 99 рублей, что почти в 4 раза ниже текущей цены за доступ к контенту видеосервиса – 399 рублей в месяц.

Фото на обложке: Unsplash

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