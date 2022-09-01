Италия арестовала виллы российского миллиардера Вячеслава Контора, США ограничили продажи некоторых чипов в Россию, регионы оценили расходы на антикризисные меры в 1 трлн рублей и другие новости 1 сентября — в дайджесте RB.RU.

Расходы на антикризисные меры в 1 трлн рублей, мобильное приложение ivi: главные новости 1 сентября